Başarmadan bırakmaz

Spor Toto Süper Lig'de sezona transfer yasağıyla başlayan, buna rağmen 23 puanla 6. sıradaki Kayserispor'da Başkan Vekili Semra Demirer, Başkan Berna Gözbaşı'ya destek çıktı. Gözbaşı'nın Konya maçından sonra "Benim artık elimden bir şey gelmiyor" açıklamalarına değinen Demirer, "Bırakması taraftarı değilim. Çok güzel şeyleri hak etti, bunları taçlandırmadan Berna başkan bırakmaz. Pes edecek karakterde değil. Elbette üzgün. Kimse elini uzatmazsa olmaz. Maçlarımıza 15 bin seyirci geliyor, bu konuda altıncı sıradayız. Bunu başarmak da kolay değil, o projelerle başardık. Berna başkan küskün ve duygusal olmakta haklı. Kimse bırakmasını istemez. İnşallah ekibiyle daha büyük başarılara imza atacak" diye konuştu.
SporToto Süper Lig'de sezona transfer yasağıyla başlayan, buna rağmen 23 puanla 6. sıradaki Kayserispor'da Başkan Vekili Semra Demirer, Başkan Berna Gözbaşı'ya destek çıktı. Gözbaşı'nın Konya maçından sonra "Benim artık elimden bir şey gelmiyor" açıklamalarına değinen Demirer, "Bırakması taraftarı değilim. Çok güzel şeyleri hak etti, bunları taçlandırmadan Berna başkan bırakmaz. Pes edecek karakterde değil. Elbette üzgün. Kimse elini uzatmazsa olmaz. Maçlarımıza 15 bin seyirci geliyor, bu konuda altıncı sıradayız. Bunu başarmak da kolay değil, o projelerle başardık. Berna başkan küskün ve duygusal olmakta haklı. Kimse bırakmasını istemez. İnşallah ekibiyle daha büyük başarılara imza atacak" diye konuştu.