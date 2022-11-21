Başkan aranıyor!

Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı'nın Konyaspor maçı sonrasında istifa sinyali vermesinin ardından hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda bir başkan adayı çıkmamasının ardından önümüzdeki 1 hafta içinde yeni gelişmeler yaşanacağı ve Kayserispor'un kaderinin şekil alacağı öğrenildi.
Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı'nın Konyaspor maçı sonrasında istifa sinyali vermesinin ardından hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda bir başkan adayı çıkmamasının ardından önümüzdeki 1 hafta içinde yeni gelişmeler yaşanacağı ve Kayserispor'un kaderinin şekil alacağı öğrenildi.