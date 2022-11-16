Düdük hep Kardeşler’de

Spor Toto Süper Lig'in ilk 14 haftasında 8 maça çıkan Arda Kardeşler, en çok maç yöneten hakem oldu. 34 yaşındaki Kardeşler'i 7'şer maçla Mert Güzenge, Volkan Bayarslan ve Yaşar Kemal Uğurlu izledi. Bu sezon en az görev alan hakemler ise 3'er defa ile Burak Şeker ve Yasin Kol oldu. Halil Umut Meler'in yönettiği 4 müsabakadan ikisinin, Beşiktaş-Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçları olması dikkat çekti. VAR odasına en çok giren isimler 15'er maçla Alper Ulusoy ile Koray Gençerler oldu.

ALİ PALABIYIK 5 KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Ali Palabıyık gösterdiği kırmızı kartlarla adeta takımların korkulu rüyası oldu. 5 kez düdük çalan Palabıyık, 5 oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Mete Kalkavan ve Ümit Öztürk 3'er kez kırmızı kartına başvurdu. Toplam 35 kırmızının 18'i bu beş hakemden geldi. Sarı kartına en fazla başvuran hakem ise Atilla Karaoğlan. Karaoğlan, 6 karşılaşmada tam 37 sarı kart çıkardı. 7 maç yöneten Yaşar Kemal Uğurlu 35, 5 karşılaşmada görev alan Suat Arslanboğa da 34 defa sarı gösterdi.