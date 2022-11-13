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Kayserispor - Konyaspor maçının ardından Çağdaş Atan'dan başsağlığı mesajı

Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla konuk ekip Konyaspor oldu. Maçın ardından ise Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan İstiklal Caddesi'nda yaşanan patlama olayı nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 20:16
Kayserispor - Konyaspor maçının ardından Çağdaş Atan'dan başsağlığı mesajı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor evinde karşılaştığı Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, İstanbul'da meydana gelen patlamayı maç bitiminde öğrendiklerini ve böyle bir günde futbol konuşmak istemediklerini söyledi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Atan, "Maçtan sonra öğrendik, sanırım Beşiktaş - Antalyaspor maçı da iptal olmuş. Milletimizin başı sağ olsun. Anlayışınıza sığınarak bugün çok fazla futbol konuşamayacağız, konuşmak istemiyoruz böyle bir günde. Konyaspor'u tebrik ediyoruz. Gönül isterdi ki bu kadar domine ettiğimiz bir oyunu ya da nasıl kaybettiğimizi konuşabilmek ama maalesef milletimizin yaşadığı elim olaydan dolayı affınıza sığınarak futbolla ilgili yorum yapmak istemiyorum" diye konuştu.

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