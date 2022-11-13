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Kayserispor - Konyaspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Kayseri'nin sahasında oynanan mücadele 2-1'lik skorla konuk ekibin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 19:02
Kayserispor - Konyaspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1'lik skorla Konyaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların golünü 8. dakikada Majid Hosseini kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 9.dakikada Francisco Calvo ve 22.dakikada Mame Biram Diouf'dan(p) geldi.

Bu sonuçla Kayserispor 23 puanda kalırken, yeşil-beyazlılar puanını 24'e çıkardı.

Kayserispor Dünya Kupası arasından sonra Süper Lig'in 15. haftasında bay geçecek. Konyaspor ise evinde Alanyaspor ile karşılaşacak.

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