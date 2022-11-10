Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. 12 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada haftanın karşılaşmaları ve düdük çalacak hakemler şöyle:

11 KASIM CUMA

20.00 Alanyaspor - Adana Demirspor: Çağdaş Altay

20.00 Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan

12 KASIM CUMARTESİ

14.30 Sivasspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Arda Kardeşler

20.00 Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 KASIM PAZAR

14.30 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Kayserispor - Konyaspor: Kadir Sağlam

17.00 İstanbulspor - Hatayspor: Mert Güzenge

20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Bahattin Şimşek