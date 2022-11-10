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Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarının hakemleri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 13:19 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 13:26
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. 12 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada haftanın karşılaşmaları ve düdük çalacak hakemler şöyle:

11 KASIM CUMA

20.00 Alanyaspor - Adana Demirspor: Çağdaş Altay

20.00 Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan

12 KASIM CUMARTESİ

14.30 Sivasspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Arda Kardeşler

20.00 Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 KASIM PAZAR

14.30 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Kayserispor - Konyaspor: Kadir Sağlam

17.00 İstanbulspor - Hatayspor: Mert Güzenge

20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Bahattin Şimşek

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