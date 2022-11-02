Başın sağ olsun Ankaragücü

Ankaragücü'nün eski futbolcusu Gökmen Barış vefat etti. Ligde çeşitli takımlarda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan 19 Ocak 1974 doğumlu Barış, sarı-lacivertli takımda 6 sezon görev aldı. 2000-01'de Yozgat'ta oynayan ve 2001-02'de eski takımına dönen 48 yaşındaki merhum, üç sezon daha Ankaragücü forması giydi.
Ankaragücü'nüneski futbolcusu Gökmen Barış vefat etti. Ligde çeşitli takımlarda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan 19 Ocak 1974 doğumlu Barış, sarı-lacivertli takımda 6 sezon görev aldı. 2000-01'de Yozgat'ta oynayan ve 2001-02'de eski takımına dönen 48 yaşındaki merhum, üç sezon daha Ankaragücü forması giydi.