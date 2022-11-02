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Başın sağ olsun Ankaragücü

Ankaragücü'nün eski futbolcusu Gökmen Barış vefat etti. Ligde çeşitli takımlarda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan 19 Ocak 1974 doğumlu Barış, sarı-lacivertli takımda 6 sezon görev aldı. 2000-01'de Yozgat'ta oynayan ve 2001-02'de eski takımına dönen 48 yaşındaki merhum, üç sezon daha Ankaragücü forması giydi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Başın sağ olsun Ankaragücü
Ankaragücü'nün eski futbolcusu Gökmen Barış vefat etti. Ligde çeşitli takımlarda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan 19 Ocak 1974 doğumlu Barış, sarı-lacivertli takımda 6 sezon görev aldı. 2000-01'de Yozgat'ta oynayan ve 2001-02'de eski takımına dönen 48 yaşındaki merhum, üç sezon daha Ankaragücü forması giydi.
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