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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bir ilke imza atıyor! Cüneyt Çakır...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den hakem camiasına önemli bir sürpriz geliyor. Büyükekşi, bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Buna göre Büyükekşi, Cüneyt Çakır'e jübile yaptıracak. İşte ayrıntılar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 11:47
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bir ilke imza atıyor! Cüneyt Çakır...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır'a jübile maçı yapmak için harekete geçti

Milliyet'in haberine göre, A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ve Çekya ile yapacağı özel maçlardan birinde Cüneyt Çakır onurlandırılacak. Hatta TFF Başkanı Büyükekşi'nin hakemliği bırakan her isim için bundan sonra jübile yaptırmak istediği belirtildi.

CÜNEYT ÇAKIR: "KOŞA KOŞA GELİRİM"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin jubile isteğini duyan Cüneyt Çakır'ın "Gurur duyarım. Koşa koşa gelirim" dediği aktarıldı.

Kariyeri boyunca 635 maçta düdük çalan Çakır 2006'dan bu yana da FIFA hakemi olarak görev alıyordu.

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