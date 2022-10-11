Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

Söz konusu dönemi Beşiktaş 1 milyar 26 milyon, Fenerbahçe 836 milyon, Galatasaray 759 milyon ve şampiyon Trabzonspor da 539 milyon lira zararla kapattı. Kalan 9 aydaki toplam yükümlülük 8,4 milyar lira, alacaklar toplamı ise 3,8 milyar lira.