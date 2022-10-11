Haberler Süper Lig Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 4 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu. Takımların, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları bildirimlere göre en borçlu ekip netleşti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 12:08 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 12:23
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

Sezon başında 14 futbolcu ve yeni teknik ekiple sözleşme imzalayan Fenerbahçe en borçlu kulüp oldu. Sarı-lacivertli kulübün salt futbol şube borcu 6,25 milyar lira.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

Borç klasmanında sarı-lacivertli kulübü Beşiktaş izliyor. Bu sezona 13 yeni transferle başlayan Beşiktaş'ın yükümlülüğü 5,61 milyar liraya yükseldi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

Galatasaray, en fazla borçlu takım listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Sezona teknik heyet değişimi ve 14 yeni futbolcuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, 5,24 milyar liralık borçla karşı karşıya.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor da İstanbul'un üç büyük takımına nazire yaparcasına borcunu katlayanlar kervanına katıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

Sezona 13 yeni oyuncuyla giren bordo-mavililerin borcu 3,6 milyar lirayı buldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

Kulüplerin 20,7 milyar liralık toplam borcu, bugünkü döviz kuruyla 1 milyar 150 milyon euro'ya karşılık geliyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

KULÜPLER İLK 3 AYLIK DÖNEMDE KAR AÇIKLADI AMA..!
Dört kulüp, 1 Haziran 2022-31 Ağustos 2022 dönemini kapsayan finansal bildirimlerinde, kâr elde ettiklerini duyurdu.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

Buna göre Fenerbahçe söz konusu ilk 3 ayda 367 milyon lira, Trabzonspor 263 milyon lira, Beşiktaş 28 milyon lira, Galatasaray 11 milyon liralık kâra ulaştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

Geçmiş yılların mali tablolarına da bakıldığında kulüplerin; UEFA, sponsorluk, reklam, loca ve kombine bilet satışı gibi yüksek meblağlı gelirleri bu dönemde temin ettiği, dolayısıyla cüzi de olsa ilk 3 aylık dönemde giderden fazla gelire ulaştığı dikkati çekmektedir.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

Aynı tablolar ışığında kulüplerin, sezonun kalan 9 ayında açık verdiği ve her sezonu zararla kapattığı gözlemlenmektedir.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

4 KULÜP GEÇTİĞİMİZ SEZON 3.16 MİLYAR LİRA ZARAR ETTİ!
KAP bildirimlerindeki bilirkişi raporları çerçevesinde dört kulüp, 2021-22 sezonunu toplam 3,16 milyar liralık zararla kapattı. Bu meblağ, mayıs ayı bitimindeki döviz kuruyla 180,5 milyon euro'ya tekabül ediyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

Söz konusu dönemi Beşiktaş 1 milyar 26 milyon, Fenerbahçe 836 milyon, Galatasaray 759 milyon ve şampiyon Trabzonspor da 539 milyon lira zararla kapattı. Kalan 9 aydaki toplam yükümlülük 8,4 milyar lira, alacaklar toplamı ise 3,8 milyar lira.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

Dört kulübün bu sezonun kalan 9 ayında ödemesi gereken meblağ 8,4 milyar lira. Eylül 2022'de başlayıp Mayıs 2023'te bitecek dönemde kulüplerin yükümlülükleri şöyle: Fenerbahçe 2,7 milyar lira, Galatasaray 2,1 milyar lira, Beşiktaş 1,9 milyar lira, Trabzonspor'un 1,7 milyar lira

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

Söz konusu kulüplerin aynı dönemdeki dönen varlıkları yani nakde çevirebileceği miktarlar ise ilişkili taraflardan (Dernek ve diğer bağlı şirketler) alacakları hariç şöyle: Fenerbahçe: 1,4 milyar lira, Beşiktaş: 0,8 milyar lira, Galatasaray: 0,7 milyar lira, Trabzonspor: 0,9 milyar lira

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

Bu çerçevede kulüplerin salt bu sezonda ortaya çıkan 4,6 milyarlık açığı nasıl kapatacağı, sezon ortasında yeni transferlerin yapılıp yapılmayacağı ve Türkiye Futbol Federasyonunun bu tablolar karşısında göstereceği tutum merak konusu.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Anlaşma sağlandı, imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklattı...
Kocaeli'de vahşette katilden kan donduran ifadeler: "Jeli döktükten sonra yanımdaki çakmak ile jeli ateşledim"
O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay...
Şampiyonluk sendromu! Fırtına fırsatı tepti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yanal'dan altyapı yorumu: Üretime dayalı bir sistem kurmalıyız
F.Bahçeli futbolcuyu kahvehanede görenler şaşırdı
Canlı döviz ve altın kuru (11 Ekim 2022)
Halkbank esnaf kredisi şartları ve başvuru ekranı
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maccabi Haifa - Juventus maçı saat kaçta? Maccabi Haifa - Juventus maçı saat kaçta? 11:40
Dortmund - Sevilla maçı saat kaçta? Dortmund - Sevilla maçı saat kaçta? 11:33
Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin hakemleri açıklandı Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin hakemleri açıklandı 11:24
Fırtına'nın yıldızına şok sözler! "Yuhalanır" Fırtına'nın yıldızına şok sözler! "Yuhalanır" 11:13
Kopenhag - Manchester City maçı saat kaçta? Kopenhag - Manchester City maçı saat kaçta? 11:01
Celtic - RB Leipzig maçı saat kaçta? Celtic - RB Leipzig maçı saat kaçta? 10:49
Daha Eski
O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay... O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay... 10:33
Şampiyonluk sendromu! Fırtına fırsatı tepti Şampiyonluk sendromu! Fırtına fırsatı tepti 10:30
Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı saat kaçta? Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı saat kaçta? 10:18
Beşiktaş'a derbi öncesi 3 yıldızdan müjde! Beşiktaş'a derbi öncesi 3 yıldızdan müjde! 09:51
Milan - Chelsea maçı saat kaçta? Milan - Chelsea maçı saat kaçta? 09:29
Dinamo Zagreb - Salzburg maçı saat kaçta? Dinamo Zagreb - Salzburg maçı saat kaçta? 09:15