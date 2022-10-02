BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI CANLI - DERBİ 📺 | Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? BJK - FB maçı ilk 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçında karşı karşıya gelecek. 8. hafta oynanacak olan müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Beşiktaş, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında yaşanan puan kayıplarının ardından Fenerbahçe'yi yenerek yeniden çıkışa geçmeyi amaçlarken, Fenerbahçe ise ligin başından bu yana en zorlu deplasmanlardan birine çıkacak. Fenerbahçe, kazanarak yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor. Dev karşılaşma öncesi iki takımında 11'leri açıklandı.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Muleka, Redmond, Weghorst

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Serdar Aziz, Szalai, Arao, İrfan, Crespo, Lincoln, Valencia, Pedro

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Derbi ile ilgili tüm detaylar maç öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER!

Beşiktaş ile Fenerbahçe 356. kez karşı karşıya gelecek. Dev derbi rekabetinde en son 8 Mayıs 2022 tarihinde karşılaşan iki ekip 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe'nin golü Novak'tan gelirken, Beşiktaş'ın golü Ghezzal'dan geldi. 98 yıllık rekabette gol sayısında Fenerbahçe'nin 492-451 üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 96 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

FENERBAHÇE TARAFTARI YER ALMAYACAK



Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maça sarı-lacivertli taraflar alınmayacak.



İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde, İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe taraftarlarının deplasmana gitmemesini uygun görürken, kulüpler de bu doğrultuda anlaşma sağladı. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe deplasmanına da Beşiktaş taraftarının alınmaması bekleniyor.