Demirel Hatayspor’da

Spor Toto Süper Lig'de 6 maçta 1 puan alabilen ve son olarak Kayserispor'a sahasında 4-0 yenilen Hatayspor'da Teknik Direktör Serkan Özbalta dönemi sona ermişti. Bu gelişmenin ardından hoca arayışı içerisinde olan bordo-beyazlılar, Karagümrük'ten ayrılan Volkan Demirel ile anlaştı. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Volkan Demirel'le el sıkıştıklarını duyurdu.



Fenerbahçe ve Milli Takım'ın sembol isimlerinden Volkan Demirel, teknik direktör olarak ilk görevini F.Karagümrük'te gerçekleştirdi. İstanbul ekibiyle 24 maça çıkan Demirel, 1.71'lik puan ortalaması tutturdu. Volkan Demirel ve ekibi ligi ise 8. bitirerek büyük bir başarı elde etti. 40 yaşındaki genç teknik adam, sezon sonu yönetimle anlaşarak görevinden ayrıldı.