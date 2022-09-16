Hatayspor 0 - 4 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasının açılış mücadelesinde Hatayspor ile Kayserispor karşılaştı. Kayserispor deplasmanda Hatayspor'u Mensah, Cardoso, Bertolacci ve Gavranovic'in golleriyle 4-0 mağlup etti.

Kayserispor bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti.

Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Hatayspor 1 puanda kaldı.

Karşılaşmanın önemli anları;



4'üncü dakikada gelişen Kayserispor atağında, Miguel Cardoso'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunu, penaltı noktasında Hatayspor savunması karşıladı. Seken topa Ramazan Civelek dokundu ve top penaltı noktasının gerisindeki Hataysporlu Lobjanidze'nin eline çarptı. VAR uyarısıyla kenara gelen hakem pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.



5'inci dakikada Kayserispor'da penaltıyı kullanan Mensah sağ ayağıyla sağ köşeye vuruşunu yaparak topu direk dibinden ağlara gönderdi: 0-1.



28'inci dakikadaki Kayserispor atağında, Mensah'ın pasıyla penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın ayağına dolaştırdığı top Hatayspor'un file bekçisi Erce Kardeşler'de kaldı.



35'inci dakikada gelişen atakta orta alanda rakibi Arif Kocaman'dan topu kazanan Hataysporlu El Kaabi, topu ceza yayına kadar sürdü. El Kaabi'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Bilal Bayazıt kurtardı.



44'üncü dakikadaki Kayserispor atağında, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girip son çizgiye inen Thiam topu yerden penaltı noktasına çevirdi. Boş pozisyondaki Cardoso gelişine sağ ayağıyla yerden, boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-2.



Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Kayserispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



63'üncü dakikada gelişen Hatayspor atağında, sağ taraftan Kaan Kanak'ın kullandığı köşe vuruşu karşılayan Lobjanidze, altıpasa doğru ortasını yaptı. Savunmadan seken topa Soni'nin yaptığı kafa vuruşunu kaleci Bilal Bayazıt kurtardı.



78'inci dakikada Hatayspor'da sakatlık geçiren Soni, sedye ile oyundan alındı. Oyuncu değişikliği biten Hatayspor, sahada 10 kişi kaldı.



87'nci dakikada gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan penaltı noktasına gönderdiği topa gelişine sol ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Bertolacci sol köşeden topu ağlarla buluşturdu: 0-3.



88'inci dakikada Kayserispor oyuncusu Gavranovic, Hataysporlu Falette'in hatasıyla ceza yayında topu kazandı. Gavranovic, kaleciden sıyrıldıktan sonra rakibi Falette tarafından düşürüldü ve hakem penaltı noktasını gösterdi.



89'uncu dakikada kaleciyi geçen Gavranovic'i faul ile durduran Falette direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı. Hatayspor sahada 9 kişi kaldı.



90'ıncu dakikada, Kayserispor'da penaltıyı kullanan Gavranovic sağ ayağıyla sol köşeye doğru sert bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu: 0-4.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kayserispor, Hatayspor'u 4-0 mağlup etti