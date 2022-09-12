BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI İZLE CANLI 📺 | Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam edeerken ligdeki son 10 maçında mağlubiyeti tatmayan Beşiktaş, kendi sahası Vodafone Park'ta Başakşehir'i ağırlayacak. Son yedi Süper Lig karşılaşmasının sadece birini kazanan Medipol Başakşehir, tek galibiyetini geçen sezon şampiyonluğu garantileyip sahaya çıkan Trabzonspor'u 3-1 yenerek alırken Beşiktaş ise, son 10 Süper Lig maçında mağlubiyet tatmadı. Peki Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve Beşiktaş - Başakşehir maçı tüm merak edilenleri...

Beşiktaş - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

SPOR TOTO SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Gaziantep FK 5. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1 ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç önünde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Bilgin; Masuaku, Saiss, Uysal, Rosier; Fernandes, Ucan; N'Koudou, Alli, Muleka; Weghorst

BAŞAKŞEHİR: Babacan; Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lima; Tekdemir, Biglia, Ozcan; Gurler, Okaka, Chouiar

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMLERİ

Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmada yardımcı hakemler ise Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz ve Kadir Sağlam oldu.

BEŞİKTAŞ EKSİ 5 İLE BAŞLAYACAK

Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, 12 Eylül akşamı yapılacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli, Rachid Ghezzal ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton Souza da bu akşamki dev karşılaşma öncesinde ev sahibi takımın diğer eksik isimleri arasında yer aldı. Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.