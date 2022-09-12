Haberler Süper Lig ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İZLE CANLI | Adana Demirspor - Trabzonspor maçı canlı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İZLE CANLI | Adana Demirspor - Trabzonspor maçı canlı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında heyecan doruktayken Adana Demirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşmaya sayılı saatler kala arama motorlarında araştırılan Adana Demirspor - Trabzonspor maçı canlı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevaplarını, karşılaşmanın hakemlerini, muhtemel 11'leri ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 10:40
ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İZLE CANLI | Adana Demirspor - Trabzonspor maçı canlı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İZLE CANLI | Süper Lig'in 6. haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu, çekişmeli bir müsabakaya ev sahipliği yapacak. Adana Demirspor'un konuğu olan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor galibiyetle ayrılıp çıkışa geçmek isterken Ümraniyespor'u 1-0 yendikten sonra Hatayspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Adana Demirspor da kendi evinde 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Peki Adana Demirspor - Trabzonspor maçı canlı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilen her şey...

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Özbir; Rodrigues, Sanuc, AkaydIn, Svensson; Inler, Ndiaye; Onyekuru, Belhanda, Sari; Assombalonga

Trabzonspor: Taha; Denswil, Vitor, Bartra, Stryger; Gbamin, Bardhi, Bakasetas; Trezeguet, Gomez, Ömür

Adana Demirspor Trabzonspor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

FIRTINA MORAL PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.

Ligde 3 galibiyet, biber beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

ADANA DEMİRSPOR HATA İSTEMİYOR

Ligde aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde rakibine 2-0 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti.

DİĞER
Bekir Aksoy'dan yıllar sonra gelen "Doktorlar" itirafı!
Tuğba Altıntop 'köpek saldırısına uğradım' demişti... Sevda Demirel'den olay iddia: "Köpek değilmiş hemcinsinden şiddet görmüş!"
G.Saraylı yıldız için çarpıcı sözler! "İzlerken yoruluyorum"
Jesus bin pişman! F.Bahçe'de 160 milyonluk fiyasko
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Weghorst yetişmezse B planı hazır!
Icardi'nin çocukları okula başlıyor
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU | YKS 2. tercihler boş kontenjanlar - ÖSYM 2022 YKS boş kontenjan taban puanları
JANDARMA PERSONEL ALIM 2022 - Jandarma 7500 sözleşmeli uzman erbaş alacak! İşte şartlar
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022 - TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir? | TOKİ sosyal konut projesi gerekli belgeler nelerdir?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:11
Weghorst yetişmezse B planı hazır! Weghorst yetişmezse B planı hazır! 10:03
Icardi'nin çocukları okula başlıyor Icardi'nin çocukları okula başlıyor 09:52
Beşiktaş - Başakşehir maçı ayrıntıları! Beşiktaş - Başakşehir maçı ayrıntıları! 09:45
Bruma yıkımı! Caulker'ı bile solladı Bruma yıkımı! Caulker'ı bile solladı 09:31
Szalai için karar verildi! Devre arasında... Szalai için karar verildi! Devre arasında... 08:19
Daha Eski
G.Saraylı yıldız için çarpıcı sözler! "İzlerken yoruluyorum" G.Saraylı yıldız için çarpıcı sözler! "İzlerken yoruluyorum" 07:48
Cluj haftayı galibiyetle kapattı Cluj haftayı galibiyetle kapattı 01:27
Cluj haftayı galibiyetle kapattı Cluj haftayı galibiyetle kapattı 01:27
Enes Ünal: İyi hissediyorum! Enes Ünal: İyi hissediyorum! 01:25
Enes Ünal: İyi hissediyorum! Enes Ünal: İyi hissediyorum! 01:25
EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 01:15