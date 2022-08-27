Corendon Alanyaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle! Alanyaspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Süper Lig'de 4. haftasında Alanyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. İki takım, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
İlk üç maçında yenilgi yüzü görmeyen 5 puanlı Alanyaspor, İstanbulspor karşısında galip gelerek puanını 8'e çıkarmak istiyor.
Henüz puanı bulunmayan İstanbulspor da ilk galibiyetini alarak yükselişe geçmek istiyor.
ALANYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Yusuf, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Zinedine Ferhat, Lusamba, Candeias, Eduardo
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Muammer, Melih, Ali Yaşar, Ethemi, Topalli, İbrahim Yılmaz
ALANYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor ile İstanbulspor arasındaki mücadele saat 21.45'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.