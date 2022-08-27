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Corendon Alanyaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle! Alanyaspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Süper Lig'in 4. haftasında heyecan Alanyaspor - İstanbulspor maçıyla devam ediyor. İlk üç maçında 5 puan toplayan Alanyaspor, henüz puanı bulunmayan İstanbulspor'u ağırlıyor. Alanyaspor - İstanbulspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 22:40 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 22:40
Corendon Alanyaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle! Alanyaspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Süper Lig'de 4. haftasında Alanyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. İki takım, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

İlk üç maçında yenilgi yüzü görmeyen 5 puanlı Alanyaspor, İstanbulspor karşısında galip gelerek puanını 8'e çıkarmak istiyor.

Henüz puanı bulunmayan İstanbulspor da ilk galibiyetini alarak yükselişe geçmek istiyor.




ALANYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Yusuf, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Zinedine Ferhat, Lusamba, Candeias, Eduardo

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Muammer, Melih, Ali Yaşar, Ethemi, Topalli, İbrahim Yılmaz

ALANYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor ile İstanbulspor arasındaki mücadele saat 21.45'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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