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Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 00:01
Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Adana Demirspor ile Ümraniyespor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - ÜMRANİYESPORSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Conntect'de canlı yayınlanacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Ümraniyespor mücadelesini aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Adana Demirspor - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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