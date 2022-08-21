Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Başakşehir ile Kayserispor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. 2 takımın karşılaşma öncesi 11'leri belli oldu.

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Lima, Biglia, Deniz Türüç, Berkay, Aleksic, Chadli, Szysz

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Karimi, Cardoso, Bertolacci, Emrah, Thiam, Mustafa Pektemek

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Kayserispor maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.