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Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Başakşehir ve Kayserispor'un karşılaşma öncesi kadroları belli oldu. İşte 2 takımın 11'i...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 18:11 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 18:13
Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Başakşehir ile Kayserispor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. 2 takımın karşılaşma öncesi 11'leri belli oldu.

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Lima, Biglia, Deniz Türüç, Berkay, Aleksic, Chadli, Szysz

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Karimi, Cardoso, Bertolacci, Emrah, Thiam, Mustafa Pektemek

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Kayserispor maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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