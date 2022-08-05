Haberler Süper Lig Süper Lig başlıyor!

Süper Lig başlıyor!

Spor Toto Süper Lig’de 2022-23 sezonu, 75 gün aranın ardından bugün Trabzonsporİstanbulspor maçıyla başlıyor. 11 ilden 19 takım, şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Süper Lig başlıyor!

Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Yeni sezon, 75 günlük aranın ardından bugün başlayacak. Trabzonspor'un şampiyonluğuyla tamamlanan 2021-22 sezonunun ardından ligde 65. sezonun perdesi, İstanbul'da İstanbulspor ile Trabzonspor karşılaşmasıyla açılacak. 11 ilden 19 takım, toplam 342 maçlık periyotta, yeni isimlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.

İLK DERBİ 4. HAFTADA
Spor Toto Süper Lig'e, 14. hafta maçlarının ardından 13 Kasım'dan itibaren 2022 Dünya Kupası dolayısıyla 40 gün ara verilecek. Ligde sezon, 28 Mayıs 2023'te sona erecek. Sezonun ilk büyük maçı 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Takımlar maç kadrosunda 14, ilk 11'de ise 8 yabancı futbolcu bulundurabilecek.

İSTANBUL'DAN 8 TAKIM
Süper Lig'in 65. sezonunda 11 ilden 19 takım mücadele edecek. Yeni sezonda İstanbul'dan 8 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Kasımpaşa, K.Gümrük, İstanbulspor ve Ümraniye) yer alacak. 1963-64'ten sonra 8 İstanbul takımı birden mücadele edecek.

SÜPER LİG'İN 'EN'LERİ
En çok şampiyon: G.Saray (22). t En çok ikinci: F.Bahçe (23). t En çok lider: G.Saray (563 lig haftası). t En erken şampiyonluğu ilan eden takım: Bitime 3 hafta kala, 1967-68, 1969-70 ve 2013-14'te F.Bahçe, 2021-22'de Trabzonspor. t Lig tarihinde en gollü maç, F.Bahçe'nin G.Antepspor'u 8-4 yendiği karşılaşma oldu. t Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maç, 64 yıllık lig tarihinin en farklı skorlu galibiyeti oldu. t Ligde bir haftada en çok 44, en az 4 gol atıldı. t En çok şampiyonluk gören teknik direktör Fatih Terim (8), en çok küme düşen takım Samsunspor (7). t Bir sezonda en az golü F.Bahçe (6), en çok golü ise Adanaspor (91) yedi. t Bir maçta en çok golü Tanju Çolak (6), bir maçta en çok penaltı golünü ise Zafer Tüzün (4) attı.

DİĞER
Cemre Baysel sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın doğum gününde aşka geldi! Cemre Baysel'den kalpleri ısıtan hamle!
Kayıp bulundu! Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı
Fırtına transferde fırsat kolluyor! 2 yıldız...
Şampiyon perdeyi açıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Temaslar sürüyor
G.Saray'da dev operasyon! Nelsson'un yerine 2 isim geliyor
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
ALES NE ZAMAN?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Temaslar sürüyor Temaslar sürüyor 06:27
ABD'li kadın basketbolcuya 9 yıl hapis! ABD'li kadın basketbolcuya 9 yıl hapis! 01:24
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları 01:12
İşte UEFA Avrupa Ligi elemelerinde toplu sonuçlar İşte UEFA Avrupa Ligi elemelerinde toplu sonuçlar 01:06
10 numara Djalo! 10 numara Djalo! 00:34
Attila Szalai hakeme takıldı Attila Szalai hakeme takıldı 00:22
Daha Eski
Svedik: O golü atmalıydık Svedik: O golü atmalıydık 00:21
Turu geçeceğiz Turu geçeceğiz 00:20
İlhan Palut: Konya'da turu geçeceğiz İlhan Palut: Konya'da turu geçeceğiz 00:17
Transferde Beşiktaş pişmanlığı! Transferde Beşiktaş pişmanlığı! 00:14
Jesus açıklamıştı! Listedeki golcüler ortaya çıktı Jesus açıklamıştı! Listedeki golcüler ortaya çıktı 00:10
Son model Lincoln Son model Lincoln 00:07