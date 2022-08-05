Süper Lig başlıyor!

Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Yeni sezon, 75 günlük aranın ardından bugün başlayacak. Trabzonspor'un şampiyonluğuyla tamamlanan 2021-22 sezonunun ardından ligde 65. sezonun perdesi, İstanbul'da İstanbulspor ile Trabzonspor karşılaşmasıyla açılacak. 11 ilden 19 takım, toplam 342 maçlık periyotta, yeni isimlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.



İLK DERBİ 4. HAFTADA

Spor Toto Süper Lig'e, 14. hafta maçlarının ardından 13 Kasım'dan itibaren 2022 Dünya Kupası dolayısıyla 40 gün ara verilecek. Ligde sezon, 28 Mayıs 2023'te sona erecek. Sezonun ilk büyük maçı 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Takımlar maç kadrosunda 14, ilk 11'de ise 8 yabancı futbolcu bulundurabilecek.



İSTANBUL'DAN 8 TAKIM

Süper Lig'in 65. sezonunda 11 ilden 19 takım mücadele edecek. Yeni sezonda İstanbul'dan 8 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Kasımpaşa, K.Gümrük, İstanbulspor ve Ümraniye) yer alacak. 1963-64'ten sonra 8 İstanbul takımı birden mücadele edecek.



SÜPER LİG'İN 'EN'LERİ

En çok şampiyon: G.Saray (22). t En çok ikinci: F.Bahçe (23). t En çok lider: G.Saray (563 lig haftası). t En erken şampiyonluğu ilan eden takım: Bitime 3 hafta kala, 1967-68, 1969-70 ve 2013-14'te F.Bahçe, 2021-22'de Trabzonspor. t Lig tarihinde en gollü maç, F.Bahçe'nin G.Antepspor'u 8-4 yendiği karşılaşma oldu. t Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maç, 64 yıllık lig tarihinin en farklı skorlu galibiyeti oldu. t Ligde bir haftada en çok 44, en az 4 gol atıldı. t En çok şampiyonluk gören teknik direktör Fatih Terim (8), en çok küme düşen takım Samsunspor (7). t Bir sezonda en az golü F.Bahçe (6), en çok golü ise Adanaspor (91) yedi. t Bir maçta en çok golü Tanju Çolak (6), bir maçta en çok penaltı golünü ise Zafer Tüzün (4) attı.