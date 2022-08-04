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Süper Lig'de en tecrübeli hakem Cüneyt Çakır!

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı başlarken, maçlarda görev alacak hakemler arasında bulunan Cüneyt Çakır, en tecrübeli hakem olarak öne çıkıyor. Çakır, 385 müsabakada görev yaparak üst seviyedeki aktif meslektaşları arasında en çok maça çıkan isim oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 13:07
Süper Lig'de en tecrübeli hakem Cüneyt Çakır!

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda düdük çalacak hakemlerin en tecrübelisi Cüneyt Çakır.

Süper Lig'de 22. sezonuna başlayacak Cüneyt Çakır, 385 müsabakada görev yaparak üst seviyedeki aktif meslektaşları arasında en çok maça çıkan isim oldu.

Ligde bu sezon görev yapacak hakemler arasında Cüneyt Çakır'ı, 18 sezonda 285 karşılaşmada düdük çalan Hüseyin Göçek izliyor.

SÜPER LİG'DE 24 HAKEM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından 2022-2023 sezonu için belirlenen Süper Lig hakem listesinde 24 isim yer alıyor.

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de görev alacak hakemler şunlar:

Cüneyt Çakır, Çağdaş Altay, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Mustafa Kürşad Filiz, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Ali Şansalan, Arda Kardeşler, Atilla Karaoğlan, Suat Arslanboğa, Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Erkan Özdamar, Kadir Sağlam, Yaşar Kemal Uğurlu, Bahattin Şimşek, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk, Burak Şeker, Sarper Barış Saka, Yasin Kol, Zorbay Küçük

EN ÇOK HAKEM İSTANBUL'DAN

Yeni sezonda Süper Lig hakem listesinde en çok İstanbul'dan isim yer aldı.

Toplam 13 ilden hakemlerin bulunduğu listede İstanbul'dan 8, Ankara'dan 4, Antalya'dan 2, Adana, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Sakarya ve Trabzon'dan birer isim bulundu.

FIFA KOKARTLI HAKEMLER

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 7'si FIFA kokartı sahibi.

Türkiye'nin en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır'ın yanı sıra Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu ve Zorbay Küçük FIFA kokartlı hakemler olarak maç yönetecek.

VAR'DA 11 HAKEM GÖREV YAPACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun belirlediği listede Süper Lig'de yeni sezonda 11 isim, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

VAR listesinde Emre Malok, Özgür Yankaya, Alper Çetin, Erkan Engin, Özgüç Türkalp, Serkan Tokat, Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Mustafa Öğretmenoğlu ve Bülent Birincioğlu yer aldı.

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