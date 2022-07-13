Sinik’in yerine Selemani

Transferin hareketli kulüplerinden Antalyaspor, Hull City'ye sattığı Doğukan Sinik'i yerini Belçika'dan doldurmaya hazırlanıyor. Akrepler, Belçika'da Kortrijk'te forma giyen Komorlar asıllı Fransız sol kanat oyuncusu Faiz Selemani için girişimlere başladı. 28 yaşındaki tecrübeli sol açığın Akdeniz ekibinin teklifine sıcak baktığı öğrenilirken, kulüplerin görüşmesinin olumlu ilerlediği ifade edildi. Sözleşmeis 2025'te sona erecek olan yıldız futbolcuyla Belçika'dan Genk ve Yunanistan'dan AEK'nın da ilgilendiği bildirildi. Geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmada boy gösteren Selemani, 13 gol, 5 asistle dikkatleri üzerine çekti. Başarılı futbolcu, Kortrijk'e 2018-19'da Fransız ekibi Lorient'ten transfer olurken, futbol kariyerinde iki ülke dışında başka bir ülkede top oynamadı.