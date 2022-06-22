Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı Ali Koç oldu

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu. Bir önceki başkan Ahmet Ağaoğlu'yla basın mensuplarının karşısına çıkan Koç, yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Koç şunları söyledi: "Tarihin en garip sezonunda Ahmet Bey başkanlık yaptı ve bizim adımıza iyi pozisyonlar aldı. İçeride 'Zerre kadar şüpheniz olursa, en ağır eleştirileri yapın' dedim. Bize göre çıtayı yükseltti. Yeni yönetim kurulumuz, en üst seviyedeki çıtayı, yeni federasyonla beraber daha da yukarıya çekebilir. Futbolun sorunları daha da kronikleşiyor. TFF'nin de ilk günlerdeki performansı, gelecek için umut veriyor. Geçmiş federasyonla arpa boyu kadar yol alamıyorduk. Yeni federasyonun 3 günde aldığı mesafe çok önemli. Hepimizin yolu açık olsun."