Haberler Süper Lig Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı Ali Koç oldu

Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı Ali Koç oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği’nin eski başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun çıtayı yükselttiğini ve kendilerinin de bu çıtayı daha da yukarı çıkarmaları gerektiğini vurguladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı Ali Koç oldu
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu. Bir önceki başkan Ahmet Ağaoğlu'yla basın mensuplarının karşısına çıkan Koç, yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Koç şunları söyledi: "Tarihin en garip sezonunda Ahmet Bey başkanlık yaptı ve bizim adımıza iyi pozisyonlar aldı. İçeride 'Zerre kadar şüpheniz olursa, en ağır eleştirileri yapın' dedim. Bize göre çıtayı yükseltti. Yeni yönetim kurulumuz, en üst seviyedeki çıtayı, yeni federasyonla beraber daha da yukarıya çekebilir. Futbolun sorunları daha da kronikleşiyor. TFF'nin de ilk günlerdeki performansı, gelecek için umut veriyor. Geçmiş federasyonla arpa boyu kadar yol alamıyorduk. Yeni federasyonun 3 günde aldığı mesafe çok önemli. Hepimizin yolu açık olsun."
DİĞER
Romelu Lukaku transferi tamamlandı! 113 milyona geldi, 8 milyona geri dönüyor…
Melis Sütşurup ile Bodrum'a balayına giden Mustafa Sandal'a Emina Jahovic şoku
Galatasaray'da Domenec Torrent ile yapılan görüşmeler ortaya çıktı! Tazminatı...
Anlaşma tamam! Süper Lig devine imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan Cabral bombası!
Bardakcı’da mutlu son
DİYANET 2022 KURBAN FİYATLARI NE KADAR?
İL İL KURBAN FİYATLARI 2022
KURBANLIK NASIL SEÇİLİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Cabral bombası! Beşiktaş'tan Cabral bombası! 01:34
Bardakcı’da mutlu son Bardakcı’da mutlu son 01:33
Takımdan ayrılıyor mu? Yönetimden flaş hamle Takımdan ayrılıyor mu? Yönetimden flaş hamle 01:28
Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi! Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi! 01:23
Sörloth harekatı! F.Bahçe'den Almanya'ya çıkarma Sörloth harekatı! F.Bahçe'den Almanya'ya çıkarma 01:20
F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... 00:56
Daha Eski
F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... 00:51
Domenec Torrent'ten Galatasaray açıklaması Domenec Torrent'ten Galatasaray açıklaması 00:29
Menajerinden transfer sözleri! Beşiktaş... Menajerinden transfer sözleri! Beşiktaş... 00:29
Galatasaray'da Domenec Torrent ile yapılan görüşmeler ortaya çıktı! Tazminatı... Galatasaray'da Domenec Torrent ile yapılan görüşmeler ortaya çıktı! Tazminatı... 00:28
Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli 00:28
Beşiktaş'tan sol bek operasyonu! Beşiktaş'tan sol bek operasyonu! 00:28