Haberler Süper Lig Tarih yazacağız!

Tarih yazacağız!

“Sivas için tarihi bir şey bu, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bu maçı kazanırsak oyuncularımız tarih yazacaklar, ilki yapmış olacağız.”

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50
Tarih yazacağız!
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Perşembe günü Sivasspor ile Kayserispor arasındaki dev final öncesi Yiğidolar'ın başarılı teknik direktörü Rıza Çalımbay, iddiasını ortaya koydu. Üst üste 3 sezon Avrupa'ya gitmek istediklerini vurgulayan Çalımbay, "Kazandığımız takdirde üç sene üst üste Sivasspor'u Avrupa'ya götürmüş olacağız. Her şeyden önce Sivasspor'un tarihinde ne bir final, ne bir kupa var. Sivas için tarihi bir şey bu, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Kazanırsak oyuncularımız tarih yazacaklar, ilki başaracağız" dedi.

Kayserispor'un çok ters bir takım olduğunun altını çizen Rıza Çalımbay, "Kayserispor ters bir takım onu da biliyoruz. Ona göre de tedbirlerimizi alacağız. Bütün amacımız kazanmak, başka bir düşüncemiz yok. Çok dikkatli oynamamız gereken bir maç, rakibimiz ters bir takım olduğu için çok iyi konsantre olmak gerekiyor. Bunların hepsi zaten bizim yapacağımız şeyler. Kafamızdaki tek düşünce kupayı almak, başka bir düşüncemiz yok. Onu da yapabilecek güçteyiz. Eğer arkadaşlarımız biraz kapasitelerinin üzerine çıkarsa iyi şeyler yapacağız" diye camiaya umut dağıttı.

KUPA SIRASI SİVASSPOR'DA

Kayserispor'la dostluk çerçevesinde güzel bir maça çıkacaklarını hatırlatan Rıza Çalımbay, esprili bir iddiada da bulundu. Çalımbay, "Hikmet Hoca olsun, ben olayım takımımız için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Kayserispor daha önce kupa almış bir takım. O yüzden kupayı bizim almamız lazım" dedi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu! İşte Fenerbahçe’nin tüm muhtemel rakipleri…
Ekspres vurgun: Adliye çalışanlarının trenle Anadolu turu hayali suya düştü
İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!
Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! "Jorge Jesus..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom sol bekini Portekiz'de buldu!
Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Jorge Jesus..."
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nadal ile Djokovic Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi Nadal ile Djokovic Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi 00:53
Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Jorge Jesus..." Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Jorge Jesus..." 00:49
Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan, Denswil ve transfer... Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan, Denswil ve transfer... 00:49
Cimbom sol bekini Portekiz'de buldu! Cimbom sol bekini Portekiz'de buldu! 00:48
Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı 00:48
Mert Müldür'ün menajeri açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray... Mert Müldür'ün menajeri açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray... 00:48
Daha Eski
İrfan Can imzayı atıyor! Galatasaray derken... İrfan Can imzayı atıyor! Galatasaray derken... 00:48
Erick Pulgar'dan transfer sözleri! Galatasaray... Erick Pulgar'dan transfer sözleri! Galatasaray... 00:47
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! 5 isim ilk kez çağrıldı A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! 5 isim ilk kez çağrıldı 00:47
F.Bahçe'den savunmaya sürpriz takviye! Portekiz... F.Bahçe'den savunmaya sürpriz takviye! Portekiz... 00:46
Süper Lig ekibinde ayrılık resmen açıklandı! Süper Lig ekibinde ayrılık resmen açıklandı! 00:46
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! 00:46