Tarih yazacağız!

Kayserispor'un çok ters bir takım olduğunun altını çizen Rıza Çalımbay, "Kayserispor ters bir takım onu da biliyoruz. Ona göre de tedbirlerimizi alacağız. Bütün amacımız kazanmak, başka bir düşüncemiz yok. Çok dikkatli oynamamız gereken bir maç, rakibimiz ters bir takım olduğu için çok iyi konsantre olmak gerekiyor. Bunların hepsi zaten bizim yapacağımız şeyler. Kafamızdaki tek düşünce kupayı almak, başka bir düşüncemiz yok. Onu da yapabilecek güçteyiz. Eğer arkadaşlarımız biraz kapasitelerinin üzerine çıkarsa iyi şeyler yapacağız" diye camiaya umut dağıttı.
KUPA SIRASI SİVASSPOR'DA
Kayserispor'la dostluk çerçevesinde güzel bir maça çıkacaklarını hatırlatan Rıza Çalımbay, esprili bir iddiada da bulundu. Çalımbay, "Hikmet Hoca olsun, ben olayım takımımız için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Kayserispor daha önce kupa almış bir takım. O yüzden kupayı bizim almamız lazım" dedi.
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