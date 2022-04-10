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Adana Demirspor - Altay 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Belhanda, Samet Akaydın ve penaltıdan Balotelli kaydetti. Altay'ın tek golü Naderi'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 17:58
Adana Demirspor - Altay 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile Altay kozlarını paylaştı. Mücadele Adana temsilcisinin 3-1 galibiyetiyle sonuçlandı.

A. Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Younes Belhanda, 36. dakikada Samet Akaydın ve 88. dakikada penaltıdan Balotelli kaydetti. Altay'ın tek golü 82. dakikada Naderi'den geldi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 52 puana yükseldi. Altay ise 29 puanla haftayı küme düşme hattında kapattı.

Ligin 33. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Altay ise Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

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