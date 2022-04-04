Nihat Özdemir'in istifasının ardından TFF'de geçici başkan kim olacak? Belli oldu!

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.
Federasyon'un resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre Nihat Özdemir'in ardından, Servet Yardımcı göreve gelecek.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir.
Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."