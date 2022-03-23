Haberler Süper Lig Okan Buruk'tan sürpriz hareket! O takımı takibe aldı

Okan Buruk'tan sürpriz hareket! O takımı takibe aldı

Süper Lig'de Başakşehir'i çalıştırdıktan sonra herhangi bir takımda görev almayan teknik direktör Okan Buruk'tan sürpriz bir hamle geldi. İsmi bir süre önce Galatasaray'la da anılan genç teknik adam, sosyal medya hesabından o takımı takibe aldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 18:44
Okan Buruk'tan sürpriz hareket! O kulübü takibe aldı

Teknik direktörlüğe Elazığspor'da başlayan, ardından sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de görev alan Okan Buruk, kariyerinde 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Okan Buruk'tan sürpriz hareket! O kulübü takibe aldı

Başakşehir'de üst düzey bir başarıya ulaşan Buruk, şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı. Ancak bir sonraki sezonda beklentilerin altında kalan 48 yaşındaki teknik adamla yollar ayrılmıştı.

Okan Buruk'tan sürpriz hareket! O kulübü takibe aldı

2021 kışından bu yana boşta olan, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından adı son olarak Galatasaray ile de anılan Okan Buruk'un saha kenarına ne zaman geri döneceği merak konusuydu.

Okan Buruk'tan sürpriz hareket! O kulübü takibe aldı

FLAŞ HAMLE GELDİ!

Yukatel Kayserispor taraftarlarının kampanya başlattığı Okan Buruk, Kayserispor sosyal medya hesabını takibe aldı.

Okan Buruk'tan sürpriz hareket! O kulübü takibe aldı

Kayseri Yenidoğan'da çıkan habere göre; Başakşehir sonrası hiçbir takımla anlaşmayan Okan Buruk'un adı, Kayserispor'un üst üste aldığı 4. yenilgi sonrası bir kez daha gündem oldu. Son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilen Kayserispor'da taraftarlar, Okan Buruk için sosyal medyada yüzlerce paylaşım yaptı.

Okan Buruk'tan sürpriz hareket! O kulübü takibe aldı

OKAN BURUK İSMİNDE BİRLEŞTİLER

Anket başlatan taraftarla Okan Buruk üzerinde yoğunlaştı. Birçok kişi Buruk'a oy verirken, çok az sayıdaki kişi ise farklı teknik direktör ismine oy verdi.

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