Okan Buruk'tan sürpriz hareket! O takımı takibe aldı

Kayseri Yenidoğan'da çıkan habere göre; Başakşehir sonrası hiçbir takımla anlaşmayan Okan Buruk'un adı, Kayserispor'un üst üste aldığı 4. yenilgi sonrası bir kez daha gündem oldu. Son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilen Kayserispor'da taraftarlar, Okan Buruk için sosyal medyada yüzlerce paylaşım yaptı.