Okan Buruk'tan sürpriz hareket! O takımı takibe aldı

Teknik direktörlüğe Elazığspor'da başlayan, ardından sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de görev alan Okan Buruk, kariyerinde 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Başakşehir'de üst düzey bir başarıya ulaşan Buruk, şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı. Ancak bir sonraki sezonda beklentilerin altında kalan 48 yaşındaki teknik adamla yollar ayrılmıştı.
2021 kışından bu yana boşta olan, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından adı son olarak Galatasaray ile de anılan Okan Buruk'un saha kenarına ne zaman geri döneceği merak konusuydu.