"Hakemler aradı"

Hakem klasmanlarının yeniden belirlenmesi kararının uzun bir hazırlık süreci sonucunda alındığına vurgu yapan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, konuyla ilgili şu görüşleri dile getirdi: "Edindiğimiz misyon, eğer bir hata ve eksiklik görüyorsak icraata geçmekti. Mutfaktan geliyorum. Çok değerli hocalarım alt liglerde hakem ve gözlemci olarak bana görev verdi. Anadolu'da çok tecrübe edindim. Yönetimsel sorunları gördüm. Araştırdım ve dinledim. Bir operasyon ve ihtilalle yola çıkılmaz. Aksaklığa dokunmak misyonumuz da var. Henüz Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus ile konuşmadım. Bazı hakemlerden beni arayanlar oldu. Bir açıklama yapacağımı ve daha sonra kendileriyle bireysel olarak görüşeceğimi söyledim."