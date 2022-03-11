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4’ten büyüktür

“Yayında, döviz cinsinden değerlendirirsek, 400 milyon dolara yakın bir gelir kaybı söz konusu. Anadolu kulüplerimizin tamamının gelirlerinin yüzde 80, 90’ı yayın gelirlerinden oluşuyor. Anadolu futbolu yoksa Türk futbolu yoktur. Anadolu futbolu 4’ten büyüktür.”

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 06:50
4’ten büyüktür

Ahmet Ağaoğlu, devam eden yayın ihalesi süreciyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu şunları söyledi: "4 sene önce 550 milyon dolar diye ifade edilen gelir, bugün itibariyle 2 milyar 675 milyon TL, yanılmıyorsam 150 milyon dolar. Döviz cinsinden değerlendirirsek, 400 milyona yakın bir gelir kaybı söz konusu. Anadolu kulüplerimizin tamamının gelirlerinin yüzde 80, 90'ı yayın gelirlerinden oluşuyor. Maalesef bu kulüplerimizin tamamı naklen yayın gelirlerini 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık hatta 5 yıllık süreyle bankalara temlik ederek kredi kullandı. O geliri sabit görerek bunu yaptılar kulüplerimiz. Anadolu futbolu yoksa Türk futbolu yoktur. Anadolu futbolu 4'ten büyüktür. Anadolu futbolu çöküntüye uğradığı anda ülke futbolu çöker. İhalelere yatkın bir insan olmadığımdan dolayı ihale süreci devam ettiği için belirleyici ifadeler kullanmanın sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Ancak durum çok karmaşık değil, çok açık da değil. Çözülmeyecek gibi de değil."

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