MHK’de kazan kaynıyor! Maç almak istemiyorlar

Kalkavan, toplantıdan bu kararını açıklayıp ayrılırken, yardımcı hakemler Tarık Ongun ve Bahattin Duran da istifa ettikleri ancak ruh hallerinden dolayı görev almak istemedikleri öğrenildi. Kalkavan'ın kardeşi Melis Kalkavan Erdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Erdoğan, "İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür" dedi.

HÜSEYİN GÖÇEK ARABADA AĞLAMIŞ Merkez Hakem Kurulu'nun listesinden çıkarttığı hakemlerden olan Hüseyin Göçek ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.