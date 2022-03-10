Haberler Süper Lig MHK’de kazan kaynıyor! Maç almak istemiyorlar

MHK’de kazan kaynıyor! Maç almak istemiyorlar

Merkez Hakem Kurulu yoluna devam ettiği hakemlerle bir toplantı yaptı. Toplantıda tecrübeli hakem Mete Kalkavan salonu terk etti ve hakemliği bıraktı. Bu gelişmenin ardundan Tarık Ongun ve Bahattin Duran'ın ise maç almak istemediği öğrenildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 08:37
MHK’de kazan kaynıyor! Maç almak istemiyorlar

Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig'deki 13 hakemle ilgili aldığı karar gündeme bomba gibi düşerken, dün de çarpıcı gelişmeler yaşandı.

MHK’de kazan kaynıyor! Maç almak istemiyorlar

Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Halis Özkahya, Özgür Yankaya (Sadece VAR'da görev alacak) ve Burak Şeker'in listeden çıkarılmasının ardından dün MHK mevcut hakemlerle bir toplantı yaptı.

MHK’de kazan kaynıyor! Maç almak istemiyorlar

Toplantıda Mete Kalkavan, kızağa çekilen hakem arkadaşlarına destek olmak için "Ben de sezon sonuna kadar maç yönetmek istemiyorum" diyerek hakemliği bıraktığı öne sürüldü.

MHK’de kazan kaynıyor! Maç almak istemiyorlar

Kalkavan, toplantıdan bu kararını açıklayıp ayrılırken, yardımcı hakemler Tarık Ongun ve Bahattin Duran da istifa ettikleri ancak ruh hallerinden dolayı görev almak istemedikleri öğrenildi. Kalkavan'ın kardeşi Melis Kalkavan Erdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Erdoğan, "İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür" dedi.

MHK’de kazan kaynıyor! Maç almak istemiyorlar

HÜSEYİN GÖÇEK ARABADA AĞLAMIŞ

Merkez Hakem Kurulu'nun listesinden çıkarttığı hakemlerden olan Hüseyin Göçek ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

MHK’de kazan kaynıyor! Maç almak istemiyorlar

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maç yönetemeyecek olan 13 hakem arasında yer alan Hüseyin Göçek'in çocuğunu okuldan almaya gittiği, bu esnada çocuğunun ve arkadaşlarının koşarak arabaya gelerek "Baba senin hakemliğini bitirmişler. Sen suç mu işledin" deyince tecrübeli hakemin gözyaşlarına boğulduğu öne sürüldü.

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