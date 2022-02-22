Haberler Süper Lig İhale 28 Şubat'a ertelendi

İhale 28 Şubat'a ertelendi

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları Yayın İhale Komisyonu toplantısı yapıldı. Noter huzurundaki toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ve Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp başkanları ve ihale için teklif veren kurum temsilcileri katıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 06:50
İhale 28 Şubat'a ertelendi
Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları Yayın İhale Komisyonu toplantısı yapıldı. Noter huzurundaki toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ve Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp başkanları ve ihale için teklif veren kurum temsilcileri katıldı. TFF'den yapılan açıklamada, ihalenin henüz sonuçlanmadığı, bir sonraki toplantının 24 Şubat'ta yapılacağı, kararın ise 28 Şubat'ta verileceği duyuruldu. Yapılan açıklamada; yayın ihalesine katılan firmalardan toplam 12 revize teklif geldiği vurgulandı.
DİĞER
Son dakika: Süper Lig’de tarihe geçen maç olaylı bitti! Göztepe - Galatasaray maçının son düdüğüyle birlikte çılgına döndü…
Melissa Eliyeşil’in eşi Kont Charles Alexander von Faber-castell miras kavgasında huzura kavuştu! 5.9 milyar TL’lik...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor