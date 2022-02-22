İhale 28 Şubat'a ertelendi

SüperLig ve TFF 1. Lig maçları Yayın İhale Komisyonu toplantısı yapıldı. Noter huzurundaki toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ve Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp başkanları ve ihale için teklif veren kurum temsilcileri katıldı. TFF'den yapılan açıklamada, ihalenin henüz sonuçlanmadığı, bir sonraki toplantının 24 Şubat'ta yapılacağı, kararın ise 28 Şubat'ta verileceği duyuruldu. Yapılan açıklamada; yayın ihalesine katılan firmalardan toplam 12 revize teklif geldiği vurgulandı.