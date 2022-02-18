Haberler Süper Lig Jailson bombası! 1.5 yıl sonra geri dönüyor...

Jailson bombası! 1.5 yıl sonra geri dönüyor...

Spor Toto Süper Lig'de 1.5 yıl önce Fenerbahçe'den ayrılan yıldız oyuncu Jailson, yeniden Süper Lig'e dönebilir... Geçtiğimiz günlerde Palmeiras ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jailson'un yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ve konuyla ilgili menajerine tam yetki verdiği iddia edildi. Yıldız oyuncunun temsilcisi, bazı Süper Lig ve Avrupa ekipleriyle temasa geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 12:54
Jailson bombası! 1.5 yıl sonra geri dönüyor...

Jailson'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonu başında Dalian Pro'ya 4,5 milyon euro karşılığında sattığı Jailson, ocak ayında ülkesinin takımlarından Palmeiras'a imza atmıştı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Jailson'un menajeri mesaiye başladı.

Jailson bombası! 1.5 yıl sonra geri dönüyor...

JAILSON AVRUPA'YA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

1,5 yıl Dalian Pro forması giydikten sonra ocak ayında ülkesinin takımlarından Palmeiras ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jailson'un Brezilya'da mutsuz olduğu ve yeniden Avrupa'ya dönmenin planlarını yaptığı iddia edildi. Akşam'ın haberine göre; Jailson'un menajerinin sezon sonunda bazı Süper Lig ve Avrupa ekipleriyle temasa geçeceği kaydedildi.

Jailson bombası! 1.5 yıl sonra geri dönüyor...

FENERBAHÇE'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

Fenerbahçe'nin 4,9 milyon euro karşılığında büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklediği verimi alamadığı Jailson, Sarı-Lacivertli formayla çıktığı toplam 63 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Palmeiras'la ise 6 maça çıkan Jailson skor katkısı yapamadı. 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1,8 milyon euro.

DİĞER
Arda Turan garsonun ilginç isteğini geri çevirmedi! Öyle bir jest yaptı ki... Duyanlar şaştı kaldı!
Ali Koç'la her yerde hüsran! Fenerbahçe UEFA sıralamasında 101. sıraya indi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor