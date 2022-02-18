Jailson bombası! 1.5 yıl sonra geri dönüyor...

Jailson'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonu başında Dalian Pro'ya 4,5 milyon euro karşılığında sattığı Jailson, ocak ayında ülkesinin takımlarından Palmeiras'a imza atmıştı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Jailson'un menajeri mesaiye başladı.





JAILSON AVRUPA'YA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR 1,5 yıl Dalian Pro forması giydikten sonra ocak ayında ülkesinin takımlarından Palmeiras ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jailson'un Brezilya'da mutsuz olduğu ve yeniden Avrupa'ya dönmenin planlarını yaptığı iddia edildi. Akşam'ın haberine göre; Jailson'un menajerinin sezon sonunda bazı Süper Lig ve Avrupa ekipleriyle temasa geçeceği kaydedildi.