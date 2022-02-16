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Burak Yılmaz Süper Lig'de neler yaptı? Peki, Burak Yılmaz Süper Lig'e dönecek mi?

Spor Toto Süper Lig'de 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, gösterdiği performansla ligimizde iz bırakan oyuncularımızın başında geliyor... 36 yaşında olmasına rağmen Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile Fransa'da şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz'ın tekrardan Süper Lig'e döneceği iddia ediliyor. Peki, Burak Yılmaz Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı ve hangi başarılara imza attı? İşte Burak Yılmaz ile ilgili derlediğimiz haberimiz... | (fotomac.com.tr / ANALİZ)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 14:01
ÖMER FARUK ÖZCAN
Burak Yılmaz Süper Lig'de neler yaptı? Peki, Burak Yılmaz Süper Lig'e dönecek mi?

Spor Toto Süper Lig'de 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, gösterdiği performansla ligimizde iz bırakan oyuncularımızın başında geliyor...

Burak Yılmaz Süper Lig'de neler yaptı? Peki, Burak Yılmaz Süper Lig'e dönecek mi?

36 yaşında olmasına rağmen Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile Fransa'da şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz'ın tekrardan Süper Lig'e döneceği iddia ediliyor. Peki, Burak Yılmaz Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı ve hangi başarılara imza attı.

Burak Yılmaz Süper Lig'de neler yaptı? Peki, Burak Yılmaz Süper Lig'e dönecek mi?

İşte Burak Yılmaz ile ilgili derlediğimiz haberimiz:

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ta forma giyen milli oyuncu Burak Yılmaz, 4 büyüklerdeki kariyerine ilk Beşiktaş'ta başladı.

Burak Yılmaz Süper Lig'de neler yaptı? Peki, Burak Yılmaz Süper Lig'e dönecek mi?

Burak, Beşiktaş'tan sonra sırasıyla Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giydi. 2015-16 sezonunda Galatasaray'dan Çin ekibi BJ Guoan'a transfer olan yıldız oyuncu, 2017-18 sezonunda Çin ekibinden Trabzonspor'a transfer oldu.

Burak Yılmaz Süper Lig'de neler yaptı? Peki, Burak Yılmaz Süper Lig'e dönecek mi?

BEŞİKTAŞ İLE BAŞLADI BEŞİKTAŞ İLE BİTİRDİ

Burak Yılmaz, Trabzonspor'un ardından ise Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ta forma giydi.

Burak Yılmaz Süper Lig'de neler yaptı? Peki, Burak Yılmaz Süper Lig'e dönecek mi?

EN PARLAK SEZONU: 2012-2013

Burak, Galatasaray'da en parlak dönemini 2012-2013 sezonunda geçirdi. Trabzonspor'da 33 kez fileleri havalandırarak gol kralı olduğu sezonun ardından Galatasaray'a transfer edilen Burak, sarı-kırmızılı ekipteki ilk sezonunda 24 kez gol sevinci yaşadı ve unvanı bırakmadı.

Burak Yılmaz Süper Lig'de neler yaptı? Peki, Burak Yılmaz Süper Lig'e dönecek mi?

2 KEZ GOL KRALI

Burak, 2011-12 sezonunda Trabzonspor'da 33 gol atarak, 2012-13 sezonunda ise Galatasaray'da 24 atarak 2 sezon üst üste gol kralı oldu.

Burak Yılmaz Süper Lig'de neler yaptı? Peki, Burak Yılmaz Süper Lig'e dönecek mi?

PEKİ BURAK YILMAZ SÜPER LİG'DE NE YAPTI?

212 GOL 54 ASİST

Burak Yılmaz, Süper Lig'de oynadığı süreçte tüm kulvarlarda toplamda 416 maça çıktı ve bu maçlarda 212 gol, 54 asistlik performans sergiledi.

Burak Yılmaz Süper Lig'de neler yaptı? Peki, Burak Yılmaz Süper Lig'e dönecek mi?

GALATASARAY PERFORMANSI

Burak Yılmaz, Galatasaray'da oynadığı süreçte Süper Lig'de 105 maça çıktı ve 65 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

Burak Yılmaz Süper Lig'de neler yaptı? Peki, Burak Yılmaz Süper Lig'e dönecek mi?

ÇİN VE FRANSA PERFORMANSI

Çin ekibi BJ Guoan'da 32 maçta 19 gol ve 6 asiste imza atan Burak Yılmaz, Fransa ekibi Lille'de 61 maça çıkarken 24 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Burak Yılmaz Süper Lig'de neler yaptı? Peki, Burak Yılmaz Süper Lig'e dönecek mi?

BURAK YILMAZ HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Performansıyla Süper Lig'e damga vuran Burak YIlmaz'ın Türkiye'den hangi takıma gideceği merak ediliyor...

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