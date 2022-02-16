Burak Yılmaz Süper Lig'de neler yaptı? Peki, Burak Yılmaz Süper Lig'e dönecek mi?

Burak, Beşiktaş 'tan sonra sırasıyla Fenerbahçe , Trabzonspor ve Galatasaray 'da forma giydi. 2015-16 sezonunda Galatasaray'dan Çin ekibi BJ Guoan'a transfer olan yıldız oyuncu, 2017-18 sezonunda Çin ekibinden Trabzonspor'a transfer oldu.

EN PARLAK SEZONU: 2012-2013



Burak, Galatasaray'da en parlak dönemini 2012-2013 sezonunda geçirdi. Trabzonspor'da 33 kez fileleri havalandırarak gol kralı olduğu sezonun ardından Galatasaray'a transfer edilen Burak, sarı-kırmızılı ekipteki ilk sezonunda 24 kez gol sevinci yaşadı ve unvanı bırakmadı.