Burak Yılmaz Süper Lig'de neler yaptı? Peki, Burak Yılmaz Süper Lig'e dönecek mi?

Spor Toto Süper Lig'de 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, gösterdiği performansla ligimizde iz bırakan oyuncularımızın başında geliyor...
Spor Toto Süper Lig'de 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, gösterdiği performansla ligimizde iz bırakan oyuncularımızın başında geliyor...
36 yaşında olmasına rağmen Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile Fransa'da şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz'ın tekrardan Süper Lig'e döneceği iddia ediliyor. Peki, Burak Yılmaz Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı ve hangi başarılara imza attı.
İşte Burak Yılmaz ile ilgili derlediğimiz haberimiz:
Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ta forma giyen milli oyuncu Burak Yılmaz, 4 büyüklerdeki kariyerine ilk Beşiktaş'ta başladı.
Burak, Beşiktaş'tan sonra sırasıyla Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giydi. 2015-16 sezonunda Galatasaray'dan Çin ekibi BJ Guoan'a transfer olan yıldız oyuncu, 2017-18 sezonunda Çin ekibinden Trabzonspor'a transfer oldu.
BEŞİKTAŞ İLE BAŞLADI BEŞİKTAŞ İLE BİTİRDİ
Burak Yılmaz, Trabzonspor'un ardından ise Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ta forma giydi.
EN PARLAK SEZONU: 2012-2013
Burak, Galatasaray'da en parlak dönemini 2012-2013 sezonunda geçirdi. Trabzonspor'da 33 kez fileleri havalandırarak gol kralı olduğu sezonun ardından Galatasaray'a transfer edilen Burak, sarı-kırmızılı ekipteki ilk sezonunda 24 kez gol sevinci yaşadı ve unvanı bırakmadı.
2 KEZ GOL KRALI
Burak, 2011-12 sezonunda Trabzonspor'da 33 gol atarak, 2012-13 sezonunda ise Galatasaray'da 24 atarak 2 sezon üst üste gol kralı oldu.
PEKİ BURAK YILMAZ SÜPER LİG'DE NE YAPTI?
212 GOL 54 ASİST
Burak Yılmaz, Süper Lig'de oynadığı süreçte tüm kulvarlarda toplamda 416 maça çıktı ve bu maçlarda 212 gol, 54 asistlik performans sergiledi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Burak Yılmaz, Galatasaray'da oynadığı süreçte Süper Lig'de 105 maça çıktı ve 65 gol, 20 asistlik performans sergiledi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Burak Yılmaz, Fenerbahçe'de oynadığı süreçte Süper Lig'de sadece 6 maça çıktı ve skora katkı sağlayamadı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta oynadığı süreçte Süper Lig'de 79 maça çıktı ve 30 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Burak Yılmaz, Trabzonspor'da oynadığı süreçte Süper Lig'de 103 maça çıktı ve 82 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
ÇİN VE FRANSA PERFORMANSI
Çin ekibi BJ Guoan'da 32 maçta 19 gol ve 6 asiste imza atan Burak Yılmaz, Fransa ekibi Lille'de 61 maça çıkarken 24 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
BURAK YILMAZ HANGİ TAKIMA GİDECEK?
Performansıyla Süper Lig'e damga vuran Burak YIlmaz'ın Türkiye'den hangi takıma gideceği merak ediliyor...