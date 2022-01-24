Süper Lig'den haberler (24.01.2022)

ALANYA MAÇI ETKİLEDİ

Hatayspor hocası Ömer Erdoğan, 6-0'lık Alanyaspor yenilgisinin etkisini Rize maçında yaşadıklarını söyledi. Erdoğan, "Mutluluğun zirvesini yaşarken, üzüntünün de dibini gördük hafta içi. İster istemez bu maça da yansıdığını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

CAMPİ YENİ MALATYA'DA

Ligde kötü günler geçiren Y.Malatya, dipten kurtulmak için transfere devam ediyor. Sarı-siyahlılar, 30 yaşındaki Arjantinli stoper Gaston Campi'yle 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Trabzon ve K.Gümrük'te oynayan tecrübeli savunmacı, son olarak Portekiz'de Arouca forması giyiyordu.

BALO, ÇİZME YOLUNDA

Adana Demirspor'da 5-0'lık K.Gümrük maçında 1 gol, 1 asistle yapan Balotelli, İtalyan basınında yer buldu. "Türkiye'de gol atıyor, Mancini kadroya alıyor" şeklindeki haberde, bu sezon 9 gol, 5 asist yapan İtalyan yıldızın 3 yıl sonra yeniden milli formayı giyebileceği kaydedildi.

GÖZTEPE COŞTU BİR KERE

Başakşehir galibiyetiyle 4'te 4 yapan Göztepe'de keyifler yerinde. Başkanvekili Talat Papatya, haklı galibiyet serilerine bir yenisini ekledikleri için çok mutlu olduklarını belirtti. Papatya, "Daha yolumuz çok uzun ve camiamızla gururla ve İzmir'imize yakışan şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" dedi.