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Marcelo Guedes'ten Süper Lig ekibine transfer cevabı!

Son dakika spor haberi: Lyon'da kadroya girmekte güçlük çeken Marcelo Guedes için Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün devreye girdiği iddia edildi. İstanbul ekibinin deneyimli stoper için yaptığı teklifin, Lyon cephesi tarafından kabul edildiği ancak Marcelo'nun teklife olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 18:42
BURAK ŞENTÜRK
Marcelo Guedes Süper Lig'den gelen teklifi geri çevirdi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Marcelo için işler yolunda gitmiyor. Forma şansı bulmakta zorlanan ve takımdan ayrılması gündeme gelen Brezilyalı futbolcuya Türkiye'den talip çıktı.

Marcelo Guedes Süper Lig'den gelen teklifi geri çevirdi!

MARCELO TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ!
RMC Sport'un haberine göre; Türkiye Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Marcelo için devreye girdi. İstanbul ekibinin Lyon'a yaptığı teklifin kabul edildiği ancak deneyimli stoperin teklife olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

Marcelo Guedes Süper Lig'den gelen teklifi geri çevirdi!

Marcelo'nun, Fransız ekibinden ayrılma konusunda aceleci davranmadığı belirtildi. 34 yaşındaki stoperin kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.

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