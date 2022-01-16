Marcelo Guedes'ten Süper Lig ekibine transfer cevabı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon 'da forma giyen Marcelo için işler yolunda gitmiyor. Forma şansı bulmakta zorlanan ve takımdan ayrılması gündeme gelen Brezilyalı futbolcuya Türkiye'den talip çıktı.

MARCELO TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ!

RMC Sport'un haberine göre; Türkiye Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Marcelo için devreye girdi. İstanbul ekibinin Lyon'a yaptığı teklifin kabul edildiği ancak deneyimli stoperin teklife olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.