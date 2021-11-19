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En yaşlısı Türkiye

Süper Lig, 27,78 yaş ortalamasıyla Avrupa’nın en yaşlı ligi konumunda. Ligimizin en yaşlı ekibi ise 30,18’lik yaş ortalamasıyla Sivasspor oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 06:50
En yaşlısı Türkiye

UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülkede bu sezon yapılan maçlar baz alındığında, en yüksek yaş ortalaması Türkiye'ye ait. Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, toplamda 30 dakikanın üzerinde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,78 oldu. Türkiye'yi 27,38'lik ortalamayla Yunanistan takip ediyor. Türk ve Yunan ligi haricinde Avrupa'da 27'nin üzerinde yaş ortalamasına sahip lig bulunmuyor. Süper Lig'de bu sezon forma giyen futbolcular içinde yaş ortalaması en düşük kulüp Yeni Malatyaspor oldu. Sarı-siyahlılar, 25,88'lik değerle ligin en genç takımı konumunda yer alıyor. Süper Lig'in en yaşlı ekibi ise 30,18'lik yaş ortalamasıyla Sivasspor oldu. Ligde 12 haftada, 25 yaşından küçük futbolcuların oynama oranı ise yüzde 19,7'de kaldı.

GENÇLERE EN FAZLA SÜRE FENERBAHÇE'DEN
Fenerbahçe, 5 bin 781 dakikayla 25 yaşından küçük futbolculara en fazla süre veren takım oldu. Sarı-lacivertli ekipte bu oyuncuların oynama oranı yüzde 49 olarak gerçekleşti. Fenerbahçe'yi 5 bin 577 dakikayla Galatasaray takip etti.

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