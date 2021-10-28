Seyirci müjdesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu & Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne katılan isimler arasındaydı. Birçok konu hakkında önemli açıklamalar yapan Özdemir, şunları söyledi: "Hedefimiz yüzde 100 kapasiteyle maçların oynanması. Ligde 10 hafta, Avrupa'da 3 hafta geçti. 10 haftada sadece 3 maç yüzde 50 şartını zorladı. Sağlık kurulu çalışıyor. Hedef stadyumları yüzde 100'e getirmek."



ÇOCUKLARA GÜZEL HABER

"Bir de içimde dert var. 12 yaş altının gelmesi çok zor. Çocukların maç sevgisini yerine getirmemiz lazım. Ona hızla çalışıyoruz. Onu da çözerek 12 yaş altına tribünleri açmayı planlıyoruz." Kulüplerin Avrupa kupalarında başarılı olmasını istediklerinin altını çizen Özdemir, "Takımlarımız, 'UEFA'dan gelen gelirlerin 3'te 2'sini takım harcama limitlerine ilave edelim' dedi. Sadece Avrupa'da mücadele edecek takımların gelirleri için bunu kabul ettik" sözlerini sarf etti.



YAYINCI KURULUŞ

2022-23 sezonundan itibaren yeni yayıncı kuruluşla yola devam edeceklerini söyleyen TFF Başkanı Özdemir, "Yayın ihalesi kuruluna 4 kişi Kulüpler Birliği'nden, 4 kişi TFF'den alarak çalışmaya başladık. Sürecin ne olacağını, 3 yıllık mı 5 yıllık mı yapalım, buna bakacağız. Türkiye'deki ve dünyadaki ekonomik şartlar nedeniyle burada nasıl bir rakam çıkacağını tahmin etmenin zor olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi bir rakamla bu işi sonlandıracağız" dedi.



"YABANCI KARARINI DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Nihat Özdemir, bu sezon uygulanan 11'de 8 yabancı oynatma kuralıyla ilgili de şunları söyledi: "10. hafta itibarıyla takımlarımızın ilk 11'de oynattığı yabancı oyuncu sayısı 6.96, 7 bile değil. Biz onlara 8 oyuncu imkanı verirken, 7 oyuncuyu oynatmışlar. Galatasaray'da Kerem; Beşiktaş'ta Rıdvan yetişti, bunun arkası da gelecek. Şenol Güneş döneminde milli takımın ilk 11'inde 2'si Süper Lig'de, 9'u yurt dışında oynayan futbolcumuz vardı. Kuntz dönemindeki ilk maçımızda ilk 11'de 4 Süper Lig, son maçta da bu sayı 6'ya kadar çıktı. Gelecek sene 7+4, bir sonraki sene de 6+5'e düşürmede kesin kararımız var. Kararlarımızı devam ettirmek niyetindeyiz."



'ÜMİDİMİZ KATAR İÇİN PLAY-OFF OYNAMAK'

A Milli Takım'ın Katar 2022 Dünya Kupası yolundaki şansıyla ilgili de konuşan Özdemir, "İnşallah ümidimiz Katar için play-off oynamak. İki maçımız var, bu iki maçı da almak istiyoruz. Norveç'in de puan kaybı olursa play-off oynama hakkımız doğacak. İddiamız devam ediyor, inşallah oradan da çıkarız" ifadelerini kullandı.



"GALİPKEN SESLERİ ÇIKMAYANLAR YENİLİNCE HAKEMİ KONUŞUYOR"

Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, hakem kararlarıyla ilgili eleştiriler için kısa ve net konuştu. Özdemir, "İnsanın olduğu her yerde hata olur. VAR, hakem hatalarını minimuma indirmek için geldi. Ofsaytta başarıya neredeyse yüzde yüz ulaştılar. Diğer konularda ne kadar eğitirseniz eğitin ama netice olarak kararı veren gözler. Hem sahada hem de VAR'da olan arkadaşların gözlerinin neyi gördüğüne, nasıl tespit ettiğine müdahalemiz söz konusu değil. Kötü niyetin olmadığına hepiniz inanın, insandır, hata yapabilir, bunu saygıyla karşılayalım. Müesseseyi yıkmayalım. Galipken sesleri çıkmayan yöneticilerin, mağlupken kendi oyuncusunu, teknik direktörünü konuşmayıp sadece hakemi konuşmalarını doğru bulmuyorum. Bu ligde birbirimizi ne kadar seversek bu ligin kalitesi o kadar artar" açıklamasında bulundu.