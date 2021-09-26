Hatayspor Fenerbahçe 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile kozlarını paylaştı. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler kritik deplasmandan altın değerinde bir 3 puanla döndü. Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Diego Rossi ve Novak'tan geldi. Hatayspor'un tek golünü Saint-Louis kaydetti.



DIEGO ROSSI SİFTAH YAPTI!

Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, 17. dakikada attığı golle Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 16'ya yükselten Fenerbahçe, Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi oldu. Hatayspor ise 13 puanda kaldı.



Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Hatayspor ise Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak.

HATAYSPOR 4 MAÇ SONRA KAYBETTİ!

Sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olan son haftaların formda takımı Hatayspor'un 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada atak geliştiren ev sahibi takım Atakaş Hatayspor'da El Kaabi sol kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Diouf kafayı vurdu fakat top auta gitti.



17'nci dakikada atak geliştiren konuk takım Fenerbahçe'de Valencia Lastra sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Rossi topa dokundu ve ağları havalandırdı: 0-1.



21'inci dakikada Fenerbahçe'de Rossi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan, vuruşunu yaptı ama top kaleci Munir'de kaldı.



29'uncu dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı kornerde, Mert Hakan sağ kanattan ortayı yaptı, ön direkte Valencia kafayı vurdu, arka direkte Novak'ın dokunduğu top ağlarla buluştu: 0-2.



Mücadelenin ilk yarısı konuk takım Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



58'inci dakikada rakip kaleye baskı yapan ev sahibi takım Atakaş Hatayspor'da Traore, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Altay parmakları ile topu kornere çeldi.



70'inci dakikada Atakaş Hatayspor durumu 2-1'e getirdi. Ahmet Çörekçi'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saint Luis'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.



82'nci dakikada atak geliştiren Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ceza sahası içi sağ çaprazdan topu içeriye çevirdi. Serdar Dursun tek vuruş yaptı ama kaleci Munir gole izin vermedi.



90+2'nci dakikada Atakaş Hatayspor'da Diouf ceza sahası içinde vuruşu yapıp topu ağlara gönderdi fakat pozisyon başlangıcında ofsayt tespit edildi ve gol iptal oldu.



Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.