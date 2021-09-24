Emre Demir Barcelona’da

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bir hayal gerçek oldu" sözleriyle 17 yaşındaki yıldız adayları Emre Demir'in İspanyol devi Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı. Barcelona'nın Emre Demir'i 2 milyon euro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında transfer ettiği, 2027'ye kadar anlaşmaya varılan genç orta sahanın, bu sezonu Türk ekibinde geçireceği öğrenildi. Demir'in serbest kalma bedelinin 400 milyon euro olarak belirlendiği bildirildi.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bir hayal gerçek oldu" sözleriyle 17 yaşındaki yıldız adayları Emre Demir'in İspanyol devi Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı. Barcelona'nın Emre Demir'i 2 milyon euro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında transfer ettiği, 2027'ye kadar anlaşmaya varılan genç orta sahanın, bu sezonu Türk ekibinde geçireceği öğrenildi. Demir'in serbest kalma bedelinin 400 milyon euro olarak belirlendiği bildirildi.