Haberler Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında sahadan 1 puanla ayrıldığı haftada Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a farklı mağlup oldu. Sarı kırmızılılar bu skorla birlikte Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında toplam 2 puan toplayabilmiş oldu. Günün diğer karşılaşmasında Gaziantep FK Başakşehir'i, Hatayspor ise Göztepe'yi mağlup etti. İşte 6. haftada oluşan güncel puan durumu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 21:54 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 21:56
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

20- Ç. RİZESPOR: 1 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

19- GİRESUNSPOR: 1 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

18- BAŞAKŞEHİR: 3 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

17- ANTALYASPOR: 5 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

14- GÖZTEPE: 5 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

16- KASIMPAŞA: 5 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

13- YENİ MALATYASPOR: 6 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

12- ADANA DEMİRSPOR: 6 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

11- SİVASSPOR: 6 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

9- GALATASARAY: 8 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

15- GAZİANTEP FK: 8 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

8- ALANYASPOR: 9 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

10- KAYSERİSPOR: 10 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

7- FENERBAHÇE: 10 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

5- KONYASPOR: 11 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

4- KARAGÜMRÜK: 11 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

3- ALTAY: 12 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

2- TRABZONSPOR: 13 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

6- HATAYSPOR: 13 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

1- BEŞİKTAŞ: 14 PUAN

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