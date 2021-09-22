İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)
Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında sahadan 1 puanla ayrıldığı haftada Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a farklı mağlup oldu. Sarı kırmızılılar bu skorla birlikte Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında toplam 2 puan toplayabilmiş oldu. Günün diğer karşılaşmasında Gaziantep FK Başakşehir'i, Hatayspor ise Göztepe'yi mağlup etti. İşte 6. haftada oluşan güncel puan durumu...
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 21:54Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 21:56