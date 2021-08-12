Herkes merak ediyor! Altyapı seçmeleri devam ediyor mu?

2021-2022 sezonu öncesi Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor futbol altyapı takım seçmeleri dahilinde yapılan çalışmalar konusunda tarihler merak ediliyordu... Birçok kulüp bu faaliyetlerini Pandemi nedeniyle sürdüremezken bazı takımlar da sağlık tedbirleri kapsamında gerekli koşulları yerine getirdikleri bilgisiyle bu çalışmaları sürdürdükleri açıkladı. Bu anlamda özellikle 4 büyüklere dair takım seçmelerinin ne zaman yapıldığı ya da yapılacağına dair bilgiler, kulüplerden aldığımız tarihler çerçevesinde haberimizde...

Türkiye'de 2021 2022 sezonu çalışmaları kapsamında alt yapı takım seçmelerine dair bilgiler araştırılıyor... Bazı kulüpler bu çalışmalarını tamamlarken kimi takımlar da bu anlamdaki çalışmalarını sürdürüyor... Özellikle yerli oyuncu Statüsünün önem kazandığı bu dönemde vatandaşlar dört büyük takım olan Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un futbol altyapı takım seçmelerinin ne zaman, hangi tarihlerde yapılacağına dair bilgilere erişmeye çalışıyor...

BEŞİKTAŞ: PANDEMİ NEDENİYLE ARA VERİLMİŞTİR

Beşiktaş kulübünden aldığımız bilgilere göre altyapı takım çalım çalışma faaliyetleri Pandemi koşulları nedeniyle sağlık tedbirleri kapsamında yapılmıyor. Kulüp tarafından edindiğimiz bilgilere göre; U-19 dışında altyapı çalışmaları devam etmiyor. Yine kulüp tarafından, geleceğini siyah-beyazlı takıma teslim etmek isteyen küçük yaş gruplarının daha sağlıklı ortam ve koşullar sağlandığı taktirde yeniden bu çalışmalara dahil olabileceği bilgisi de paylaşıldı.

FENERBAHÇE SEÇMELERİNİ TAMAMLADI

Futbol adaylarını 9 Temmuz'da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait Fikir Tepe Tesisleri'nde ağırlayan sarı lacivertliler, futbol altyapı takım çalışmalarını tamamladı. Yeteneklerini sergileyen futbolcu adaylarından yeterli görünenler, farklı yaş grupları kategorilerinden altyapıya dahil oldular.

GALATASARAY DA SEÇMELERİNİ YAPARAK YENİ FUTBOLCU ADAYLARINI BÜNYESİNE KATTI

Galatasaray, 9-11 Temmuz tarihlerinde GS Gelecek Komitesi tarafından gerçekleştirdiği futbol altyapı takım seçmelerini tamamladı.

Sarı kırmızılı kulüp, 2010 doğumlu kaleci ve futbolcu adaylarını 9 Temmuz, 2011-2012 doğumlu kaleci ve futbolcu adaylarını 10 Temmuz, 2013-2014 doğumlu kaleci ve futbolcu adaylarını 11 Temmuz 2021 tarihlerinde yaptığı seçimlerle belirleyerek altyapı takımlarına dahil etti.

TRABZONSPOR DEVAM EDİYOR...

Futbol altyapı takım çalışmalarına farklı yaş gruplarında devam eden bordo mavili kulüp seçmelerine 20 Temmuz 2021'de başlamıştı kulüpten edindiğimiz bilgilere göre futbol altyapı takım çalışmaları, Yeni eğitim öğretim yılının başlama tarihine göre şekillenecek bordo mavili kulübün altyapı koordinatörü Cihan Hamit, altyapı takım seçmelerinin devam ettiğini, yurt içi ve yurt dışı fark etmeksizin küçük yaş gruplarındaki bütün futbolcu adaylarını beklediklerini kaydetti. Gerekli sağlık tedbirlerinin alındığının altını çizen Hamit, altyapı takım seçmelerinin ne zaman tamamlanacağı konusunda ise net bir tarih belirlemediklerini açıkladı.