Malatya'dan Tunus seferi!

Transferde Haddadi, Aabid, Cengizhan Akgün ve Taha Gür'ü alan Yeni Malatyaspor, rotasını Tunus'a çevirdi ve imza şov yapmaya hazırlanıyor. Sarı-siyahlılar, bir dönem Galatasaray'ın da listesindeki Naim Sliti'nin dışında Saif-Eddine Khaoui'nin transferinde imzaya çok yakın. 29 yaşındaki sol açık Sliti'nin S.Arabistan ekibi Al-Ettifaq'la kontratı sona erdi ve takımdan ayrıldı. Geçen sezon 29 maçta 9 gol, 8 asistle oynadı.

FRANSA'DA YAPAMADI

Marsilya ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Khaoui ise Fransa'da Tours altyapısından yetişmesine rağmen, mavi-beyazlılarda bekleneni veremedi. Troyes ve Caen'e kiralanıp son 2 sezonda ise Marsilya forması giyen 26 yaşındaki 10 numara, geçen sezon 19 karşılaşmada 2 gol, 1 asist katkısı sağladı. Malatya ekibi, ufak pürüzleri giderdikten sonra birkaç gün içinde iki Tunuslu yıldızın da transferini resmiyete kavuşturacak.

MİLLİ TAKIM'IN VAZGEÇİLMEZLERİ

Yeni Malatyaspor'un imzaya hazırlandığı Sliti ve Khaoui, Tunus Milli Takımı'nın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyor. Marsilya doğumlu Sliti, 49 kez ter döktüğü milli takımda 12 gol attı. Paris doğumlu Khaoui ise 21 karşılaşmada 4 kez ağları havalandırdı.