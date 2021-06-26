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Mustafa Denizli bombayı patlatıyor! Fenerbahçe'nin de istediği Yuma Suzuki...

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin forvet listesinde olduğu bilinen Yuma Suzuki'ye Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay kancayı attı. Aktarılan bilgilere göre golcü futbolcu, Türkiye'de kariyerine devam etmeye sıcak bakıyor. Bununla beraber Mustafa Denizli'nin Altay'daki geleceğine ilişkin de önemli gelişmeler yaşandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 10:15 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 11:02
Mustafa Denizli bombayı patlatıyor! Fenerbahçe'nin de istediği Yuma Suzuki...

18 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen Altay'da kurmaylar yeni sezon öncesi kadro kurma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin forvet hattına takviye yapmak için listesine Japon oyuncu Yuma Suziki'yi aldığı öğrenildi. Türkiye'de Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Belçika ekibi St.Truiden de forma giymişti. Futbola ülkesinin Kashima Antlers ekibinde başlayan Yuma Suzuki'nin kariyerini Türkiye'de sürmeye sıcak baktığı öğrenildi. Suzuki, 2015 yılında Kashima Antlers'in A Takıma çıktı ve 4 sezon forma giydi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Yeni Asır'ın haberine göre, forvet daha sonra Belçika'da St.Truiden ekibine transfer oldu. Kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlayan 25 yaşındaki golcü, Türkiye'den gelen tekliflere sıcak baktığı öğrenildi. Yuma Suzuki, ülkesinde Kashima Antlers formasıyla 5 kupa kazanma başarısını gösterdi. Oyuncunun menajeriyle temasa geçen Altay yönetiminin, genel kurul sonrası resmi adımları atması bekleniyor. Suzuki, geçtiğimiz sezon Belçika'da görev yaptığı 34 maçta 17 gol attı ve 4 asist yaptı.

MUSTAFA DENİZLİ, GENEL KURULU BEKLİYOR
Altay'a uzun yıllar sonra teknik adam olarak geri gelen ve takımı 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli'nin gelecek sezon takımın başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Denizli'nin 28 Haziran'da yapılacak genel kurul sonrası yönetimle görüşme yapması bekleniyor.

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