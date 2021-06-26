Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Van Aanholt çalımı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Başkan Ali Koç'un transfer için hedef gösterdiği bölgelerden bir tanesi olan sol bek mevkisi için Hollanda Milli Takımı'nda yer alan bir isimle temasa geçildi.

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Patrick van Aanholt için Sarı-Lacivertli kurmaylar girişimde bulundu. Cyrstal Palace ile sözleymesi sona eren Hollandalı futbolcunun menajeri ile bir araya gelerek 3 yıllık teklifte bulundu.