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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Van Aanholt çalımı

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon öncesi trasnfer çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya geldi. Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray Hollandalı sol bek van Aanholt için devreye girdi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile de adı geçen Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt'un menajerine 3 yıllık teklif yaptı. Hollandalı oyuncu, "Sadece EURO 2020'yi düşünüyorum. Turnuva sonrası görüşelim" cevabını verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Van Aanholt çalımı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Başkan Ali Koç'un transfer için hedef gösterdiği bölgelerden bir tanesi olan sol bek mevkisi için Hollanda Milli Takımı'nda yer alan bir isimle temasa geçildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Van Aanholt çalımı

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Patrick van Aanholt için Sarı-Lacivertli kurmaylar girişimde bulundu. Cyrstal Palace ile sözleymesi sona eren Hollandalı futbolcunun menajeri ile bir araya gelerek 3 yıllık teklifte bulundu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Van Aanholt çalımı

Teklif Hollanda Milli Takım kampınhda bulunan Van Aanholt'a da iletildi. Hollandalı sol bek, "Şu anda sadece EURO 2020'ye konsantri olmuş durumdayım. Turnuvanın ardından tekrar görüşelim" cevabını verdi. 30 yaşındaki sol bekin piyasa değeri 7 milyon Euro civarında.

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