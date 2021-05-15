Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi...

Son dakika spor haberleri: 'de Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu! ve Avrupa Ligi...

Spor Toto 'de 2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte Avrupa kupalarına katılacak takımlar da belli oldu. Şampiyon ve ikinci sıradaki 'ne katılmaya hak kazanırken, 3. sıradaki , 4'üncü ve 5'inci 'un hangi kupaya katılacağı ise ile Beşiktaş arasında oynanacak finalinin ardından netleşecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:38 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:46
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi...

Spor Toto 'de 2020-2021 sezonu, 42. hafta maçlarıyla sona erdi. , sezonu 84 puanla şampiyon olarak tamamladı. ise aynı puan ve averajla ikinci sırayı elde etti. 3. olurken, da sezonu 4. sırada tamamladı. ise 5. sırayı elde etti.

Ligin sona ermesiyle birlikte Avrupa kupalarına katılacak takımlar da belli oldu.

Şampiyon Beşiktaş, biletini kaptı. Siyah-beyazlıların, 'ne direkt katılıp katılmayacağı ise 'nin ve Şampiyonlar Ligi'nde elde edeceği sıralamaya göre daha sonra netleşecek.

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Galatasaray ise Devler Ligi ön elemelerine katılacak.

Üçüncülüğü elde eden Fenerbahçe'nin hangi kupaya katılacağı ise 'nı alacak takıma göre belli olacak.

KUPAYI BEŞİKTAŞ KAZANIRSA NE OLACAK?

ile Beşiktaş arasında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan final karşılaşmasını siyah - beyazlılar kazanırsa, ligi üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe, 'ne play-off turundan katılacak. Ligi 5. sırada bitiren Sivasspor da Beşiktaş'ın kupayı alması halinde 'ne katılacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 19-26 Ağustos'ta oynanacak.

KUPAYI ANTALYASPOR KAZANIRSA NE OLACAK?

Türkiye Kupası'nı Antalyaspor'un kazanması halinde, kırmızı - beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe ise bu sezon başlayacak olan UEFA'nın üç numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Konferans Ligi'ne katılacak. 4. sıradaki Trabzonspor da UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek.

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.

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