Denizlispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Denizlispor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Gençlerbirliği maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Cenk, Özer, Mustafa, Kubilay, Sakıb, Fabiano, Murawski, Ahmed Yasin, Sagal, Mesanovic, Rodallega.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Zargo Toure, Polomat, Furman, Soner, Candeias, Sefa, Ayite, Stancu