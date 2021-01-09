Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Kayserispor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Maçı fotomac.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Kvrzic, Aziz Behich, Sapunaru, Kanga, A. Lennon, Campanharo, Ackah, Avramovski, Alibec

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Wallace, Semih Kaya, Chebake, Bülent Cevahir, Acquah, Ahmed Ildız, Fofana, Topalli, Adem Büyük, Tetteh