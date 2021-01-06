Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 19:00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Orgill.

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Balkovec, Emre Çolak, Bertolacci, Ndiaye, Borini, Alparslan Erdem, Sobiech