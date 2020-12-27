Yeni Malatyaspor - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - BB. Erzurumspor maçı 27 Aralık Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Bulut, Benjamin Tetteh

BB Erzurumspor: Kayacan, Hasan, Sadiku, Osman, Murat Uçar, Donald, Obertan, Sissoko, Emrah, Novikovas, Ricardo Gomes