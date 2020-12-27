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Yeni Malatyaspor - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında BB. Erzurumspor'u konuk edecek. Maçın yayın saat, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 07:51
Yeni Malatyaspor - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - BB. Erzurumspor maçı 27 Aralık Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Bulut, Benjamin Tetteh

BB Erzurumspor: Kayacan, Hasan, Sadiku, Osman, Murat Uçar, Donald, Obertan, Sissoko, Emrah, Novikovas, Ricardo Gomes

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