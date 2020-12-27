Haberler Süper Lig Gaziantep FK Alanyaspor 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 15. haftasında FK sahasında 'u konuk etti. Ligin iki flaş ekibinin karşılaşması beIN Sports 1'den canlı yayınlandı. Mücadeleden galip ayrılan ev sahibi ekip sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürürken ligde üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrıldı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller Dicko, Muhammet ve Maxim'den geldi. Alanyaspor'un tek golünü Vetrih kendi kalesine attı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 13:24 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 15:32
Gaziantep FK Alanyaspor 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında FK ile kozlarını paylaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan Gaziantep FK çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Dicko, Muhammet ve Maxim kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü Vetrih kendi kalesine attı.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 27'ye yükseltti ve Alanyaspor ile olan puanını eşitledi. Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise 'i ağırlayacak.

GAZİANTEP FK'DAN 4 MAÇLIK SERİ!
Bu sezonki grafiğiyle Süper Lig'e damga vuran Sumudica'nın öğrencileri, son olarak Alanyaspor'u da devirerek üst üste 4. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

ALANYASPOR'DA HASRET 3 MAÇA ÇIKTI!
Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Son olarak 'ı 2-1 mağlup eden ekibi, ile berabere kaldı. Denizlispor ve Gaziantep FK'ya mağlup oldu.

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