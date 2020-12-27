Gaziantep FK Alanyaspor 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Gaziantep FK ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrılan Gaziantep FK çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Dicko, Muhammet ve Maxim kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü Vetrih kendi kalesine attı.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 27'ye yükseltti ve Alanyaspor ile olan puanını eşitledi. Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

GAZİANTEP FK'DAN 4 MAÇLIK SERİ!

Bu sezonki grafiğiyle Süper Lig'e damga vuran Sumudica'nın öğrencileri, son olarak Alanyaspor'u da devirerek üst üste 4. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

ALANYASPOR'DA HASRET 3 MAÇA ÇIKTI!

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Son olarak Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı. Denizlispor ve Gaziantep FK'ya mağlup oldu.