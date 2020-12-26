Göztepe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Göztepe ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Fatih Karagümrük maçı 26 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Mihojevic, Berkan, Yalçın, Soner, Obinna Nwobodo, Tripic, Halil, Cherif Ndiaye

Karagümrük: Viviano, Ramazan, Murat Sarıgül, Fatih, Alpaslan, Zeki Yıldırım, Ndao, Biglia, Balkovec, Aatıf, Mevlüt