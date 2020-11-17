Haberler Süper Lig Resmen açıklandı! "TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı"

Resmen açıklandı! " ile beIN arasında anlaşma sağlandı"

Gençlik ve . yaptığı açıklamayla yayıncı kuruluş belirsizliğine noktayı koydu. Kasapoğlu açıklamasında " ile beIN arasında anlaşma sağlandı" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 15:26
Resmen açıklandı! "TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı"

Gençlik ve . ; Türkiye Futbol Federasyonu () Başkanı ve beIN Media Grubu'nun 'su Yousef Al-Obaidly ile bir araya geldi. , yapılan toplantının ardından, TFF ile beIN arasındaki yayın anlaşmasının sağlandığını ifade etti.

Soysal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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